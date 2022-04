Real Madrid vence em Sevilha com remontada

O líder Real Madrid recuperou de uma desvantagem de dois golos para vencer em Sevilha por 3-2, num encontro da 32.ª jornada da Liga espanhola, que lidera com 15 pontos de vantagem.

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o croata Ivan Rakitic, quando decorria o minuto 21, e o argentino Erik Lamela, aos 25, deixaram o encontro muito bem encaminhado para os andaluzes.

Contudo, os “merengues”, que durante a semana garantiram a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, ao eliminarem os ingleses do Chelsea, conseguiram operar a reviravolta, iniciada pelo brasileiro Rodrygo, que entrou em campo no recomeço do jogo, para cinco minutos depois bater o guardião Bono.

A sete minutos do apito final, o defesa Nacho restabeleceu a igualdade, após assistência de Dani Carvajal, que já tinha oferecido o golo ao avançado canarinho, e, em período de descontos, apareceu, uma vez mais, o francês Karim Benzema, para ser o “herói” da equipa da capital espanhola.

Com este triunfo, a equipa orientada por Carlo Ancelotti comanda, agora, a prova com 75 pontos, contra os 60 dos perseguidores FC Barcelona (segundo colocado), anfitrião segunda-feira do Cádiz, Sevilha (terceiro] e Atlético de Madrid (quarto).