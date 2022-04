Golo aos 90+10 dá triunfo ao Atlético Madrid

O Atlético Madrid derrotou o Espanhol, por 2-1, com um golo de penálti, nos descontos, aos 90+10.

Em destaque esteve o ex-benfiquista Raúl de Tomás. O avançado marcou o golo do empate do Espanhol, aos 74 minutos, mas cometeu o penálti no último minuto de compensação.

Os dois golos colchoneros foram apontados pelo belga Carrasco, que substituiu o lesionado João Félix ao intervalo.

Com este triunfo, a equipa de Simeone chega ao quarto lugar da liga espanhola, com os mesmos 60 pontos de Sevilha e Barcelona, que, no entanto, têm um e dois jogos em atraso, respetivamente.