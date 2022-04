Cristiano Ronaldo faz 60.º hat-trick da carreira e dá vitória ao United

O avançado Cristiano Ronaldo voltou aos golos na Premier League e logo com um hat-trick, decisivo para o triunfo (3-2) contra o Norwich.

Cristiano Ronaldo marcou de bola corrida, de cabeça e de livre direto.

Este é o 60.º hat-trick do português na carreira, entre clubes e seleção. CR7 chega aos 15 golos na Premier League e os 21 na época pelos “red devils”.

Já pelos visitantes – lanterna vermelha no campeonato – marcaram Kieran Dowell e Teemo Pukki, na altura a igualar o resultado a 2.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot também foram titulares.

Com este triunfo, o Man. United sobe aos 54 pontos, agora com os mesmos pontos do Arsenal e a três do Tottenham, que perderam nesta jornada.

Na próxima terça-feira, o United defronta o Liverpool.