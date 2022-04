Treinador do Bayern de Munique recebeu 450 ameaças de morte após eliminação da Champions

O treinador do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, revelou, esta sexta-feira, que recebeu 450 ameaças de morte, depois da eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Villarreal.

"Lido bem com as críticas. A situação é diferente com as 450 ameaças de morte no Instagram", lamenta Nagelsmann, em conferência de imprensa.

Apesar do pico após a eliminação precoce na Champions, Nagelsmann está habituado a receber mensagens desagradáveis. O que mais o incomoda é ver a mãe a recebê-las também, só por ter o filho que tem.

"Recebo ameaças de morte depois de todos os jogos, quer ganhe quer perca. Só vejo a primeira linha e elimino-as todas de uma vez. Até a minha mãe, que nada tem a ver com o futebol, ameaçam. É um pouco louco. O mais bizarro é que eles acham que têm razão", conta.

O Bayern de Munique, tradicional candidato a vencer a Liga dos Campeões, foi eliminado nos quartos de final pelo Villarreal. Primeiro, perdeu em Espanha, por 1-1, e depois empatou, por 1-1, na Alemanha.