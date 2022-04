Pedri arrisca desfalcar Barcelona até ao final da época

Pedri está em risco de desfalcar o Barcelona até ao final da época.

O médio internacional espanhol, de 19 anos, lesionou-se na eliminação do clube catalão da Liga Europa, diante do Eintracht Frankfurt. Exames revelaram a existência de rotura no bíceps femoral da coxa esquerda.

O Barcelona não adiantou tempo de paragem, mas a agência EFE revela que Pedri pode perder os oito jogos que faltam da Liga espanhola.

Pedri é fundamental para Xavi Hernández e para a seleção espanhola, no entanto, é também um jogador propicio a lesões: falhou a primeira metade da época devido a uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Até ao final da temporada, o Barcelona defronta Cádiz, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Maiorca, Bétis, Celta de Vigo, Getafe e Villarreal.

A equipa de Xavi encontra-se no segundo lugar do campeonato, com 60 pontos, menos oito do que o líder, o Real Madrid, e os mesmos do terceiro, o Sevilha. Contudo, tem uma jornada em atraso para os rivais.