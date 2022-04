Leipzig defronta "carrasco" do Braga na Liga Europa. Barcelona eliminado

O Rangers, que eliminou o Sporting de Braga, vai defrontar o Leipzig nas meias-finais da Liga Europa. O Barcelona foi eliminado.

Com o internacional português André Silva a titular, a equipa alemã venceu no terreno da Atalanta, por 0-2, com um bis de Christopher Nkunku, aos 18 e 87 minutos, o segundo golo de grande penalidade.

A grande surpresa da noite foi a eliminação do Barcelona. Depois do 1-1 na Alemanha, o Eintracht Frankfurt foi vencer a Espanha, por 2-3.

Filip Kostic, com um bis, aos quatro (penálti) e 67 minutos, e Rafael Borré, aos 36, adiantaram os alemães. O Barça só reagiu nos descontos, por Sergio Busquets e Memphis Depay (penálti), aos 91 e 101 minutos.

Gonçalo Paciência não saiu do banco do Eintracht Frankfurt.

No outro jogo da noite, o West Ham foi ao terreno do Olympique de Lyon, "carrasco" do FC Porto nos oitavos de final, vencer por 0-3, com golos de Craig Dawson, Declan Rice e Jarrod Bowen, e selar a passagem.

Nas meias-finais da Liga Europa, a 28 de abril e 5 de maio, o Leipzig defrontará o Rangers e o Eintracht medirá forças com o West Ham.