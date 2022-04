Juan Cuadrado renova contrato com a Juventus até 2023

A Juventus anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Juan Cuadrado, de 33 anos, até 2023, isto é, por mais uma época.

O internacional colombiano, que faz todas as posições do corredor direito, prepara-se para cumprir a oitava temporada pela equipa italiana.

"Indissolúvel. Um adjetivo que descreve algo que não pode ser encerrado, não pode ser desfeito ou quebrado. A relação que une a Juventus a Cuadrado, e Juan à 'bianconera' está toda nesta palavra. Algo forte, que vai além do campo de jogo, vai além da superfície. Um vínculo que continua até 2023", lê-se no comunicado no site oficial da Juve.



Formado no Independiente Medellín, Cuadrado chegou à Europa em 2010, pela porta da Udinese. Representou, ainda, Lecce e Fiorentina antes de rumar ao Chelsea, onde foi treinado por José Mourinho. Uma época depois, em 2015/16, regressou a Itália, para representar a Juventus.

Esta época, Cuadrado leva cinco golos em 40 jogos. Em oito anos em Itália, venceu cinco campeonatos, quatro Taças e uma Supertaça.