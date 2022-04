Vítor Pereira vence e Renato Paiva empata na Copa Libertadores

Com este resultado o Corinthians permanece no último lugar do Grupo E, onde todas as equipas têm três pontos.

Vítor Pereira, treinador do Corinthians, vence, e Renato Paiva, técnico do Independiente del Valle, empata, na segunda jornada da Copa Libertadores.

Renato Paiva empata e mantém liderança

Renato Paiva, técnico do Independiente del Valle, do Equador, não teve a sorte do compatriota e empatou na receção ao Deportes Tolima, da Colômbia.

Os equatorianos foram para o intervalo a perder por dois golos, mas um "bis" de Junior Sornoza, médio do Equador, igualou as contas do encontro. Com o ponto somado, o Independiente é líder do Grupo D, com os mesmos pontos que o Atlético Mineiro.