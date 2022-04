Lille. Tiago Djaló suspenso or dois jogos na Ligue 1

Tiago Djaló, central português do Lille, suspenso por dois jogos pela Comissão de Disciplina da principal liga francesa.

A sanção obriga o defesa a falhar os próximos encontros dos campeões franceses. O central de 21 anos só fica disponível em maio a tempo do embate com o Troyes.

O castigo, não aprofundado no comunicado, surge na sequência dos confrontos após o final do nulo entre Lille e Bordeaux. O empate já tinha motivado um processo disciplinar a Hatem Ben Arfa, que, segundo a imprensa francesa, discutiu com Djaló e insultou o treinador Jocelyn Gourvennec.

Tiago Djaló, ainda não somou nenhuma internacionalização pela seleção principal portuguesa, mas foi o escolhido de Fernando Santos para substituir Pepe, antes dos compromissos com Turquia e Macedónia do Norte.

O Lille, que conta com outros dois jogadores portugueses, Renato Sanches e José Fonte, ocupa o sétimo lugar da Ligue 1, a três pontos do último lugar de acesso às competições europeias.