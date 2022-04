UEFA recusa apelo. Treinador do Bodo/Glimt falha jogo com Mourinho

A UEFA confirma a recusa do apelo do Bodo/Glimt para ter o treinador no banco na segunda mão dos quartos de final da Conference League, pelo que o técnico norueguês falhará o jogo com a Roma, de José Mourinho.

O organismo informou, esta quarta-feira, que não vai alterar a decisão de suspender Kjetil Knutsen. O castigo foi aplicado depois de conhecidos os confrontos entre Knutsen e o português Nuno Santos, treinador de guarda-redes da Roma, após o apito final do encontro da primeira mão.