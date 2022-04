Palmeiras de Abel Ferreira goleia e bate recordes na Libertadores

O Palmeiras, de Abel Ferreira, aplicou uma goleada histórica ao Independiente Petrolero, por 8-1, na madrugada desta quarta-feira, na segunda jornada da fase de grupos da Taça Libertadores.

A equipa boliviana até foi a primeira a marcar, por José Erick Correia, aos seis minutos. No entanto, a partir daí só deu Palmeiras no marcador: Zé Rafael empatou ao minuto 41 e Rafael Navaro consumou a reviravolta com quatro golos seguidos, aos 47, 54, 56 e 76.

Rony também fez o gosto ao pé, aos 80 minutos, e Raphael Veiga completou a goleada com um bis, aos 86 e 90 minutos.

Esta foi a maior goleada da história do Palmeiras na Libertadores, a par dos 7-0 ao El Nacional em 1995 (mais golos, mas a mesma diferença). Rafael Navarro tornou-se o primeiro jogador da equipa de São Paulo a assinar um póquer na maior competição de clubes da América do Sul.

Com este resultado, o Palmeiras passa a somar seis pontos na fase de grupos, mais cinco do que o segundo classificado, o Emelec, que ainda só tem um jogo, e do que o terceiro, o Independiente Petrolero.