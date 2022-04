Miguel Veloso renova com o Hellas Verona

O Hellas Verona anunciou a renovação de Miguel Veloso por mais uma temporada.

O internacional português de 35 anos joga no clube de Verona desde 2019 e estava em final de contrato.

Miguel Veloso leva quatro assistências em 20 jogos disputados esta temporada. Ao longo da carreira, o médio jogou no Sporting, Génova, Dínamo de Kiev, e Hellas Verona.

No total, o internacional português leva quase 200 jogos na Serie A italiana. Miguel Veloso jogou ainda 56 vezes na seleção portuguesa, tendo estado no Mundial 2010 e 2014, e no Euro 2012 e 2008.