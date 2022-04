Médio do Villarreal critica treinador do Bayern. "Faltou-nos ao respeito"

Dani Parejo, jogador do Villarreal, critica Julian Nagelsmann pelas palavras que o treinador do Bayern de Munique terá dito após o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Quando foi o sorteio e saiu o Villarreal, o treinador do Bayern Munique, que eu não conheço, faltou ao respeito ao futebol e a nós também, porque queria sentenciar a eliminatória na primeira mão", disse o médio espanhol, depois da segunda mão da eliminatória, em Munique.

O empate, por 1-1, do Villarreal no terreno do Bayern foi suficiente para apurar os espanhóis para as meias-finais da Liga dos Campeões, depois de terem vencido, no Estádio de "La Ceramica", por 1-0.