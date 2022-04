Manchester City elimina Atlético de Madrid. Confira os semi-finalistas da Liga dos Campeões

O Manchester City qualificou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões com um empate, sem golos, em casa do Atlético de Madrid.

A equipa de Pep Guardiola voltou a dominar a posse de bola e teve duas boas oportunidades, por Gundogan, que não conseguiu finalizar.

Os "colchoneros" ainda reclamaram uma grande penalidade no segundo tempo, num lance entre Cancelo e Correa, mas nada foi assinalado.

Os últimos 10 minutos foram muito tensos, com grande confusão entre os jogadores e até elementos das equipas técnicas. Felipe, central do Atlético de Madrid, viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O jogo contou com forte presença portuguesa. No Atlético de Madrid, João Félix foi titular, enquanto que no City jogaram João Cancelo e Bernardo Silva. Rúben Dias, recuperado de lesão, não saiu do banco.

Vale a vitória pela margem mínima trazida da primeira mão, por 1-0, para qualificar os "citizens".

O quadro das meias-finais

Liverpool-Villarreal

Real Madrid-Manchester City