Carvalhal quer vencer no Ibrox. "Vamo-nos atirar ao jogo"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, quer voltar a vencer o Rangers, desta vez em Ibrox, em Glasgow, na Escócia. Em conferência de imprensa, o técnico fala num "stress positivo".

"Este jogo é para agarrar com tudo, é para viver o ambiente no sentido positivo e da transcendência. É um stress positivo, de ambição e quere viver o jogo de amanhã, sempre focados na tarefa que temos para o jogo", afirmou.

O técnico dos minhotos garante que o Braga não vai jogar para o empate e recorda vitórias frente a Porto, Benfica e Sporting.

"Não vamos esperar por nada, vamo-nos atirar ao jogo e tentar vencer. Não vamos mudar nada do que fizemos até agora. Vencemos em casa do Benfica, do Sporting e do Porto, que são equipas de Champions. De certeza que não fomos para esses estádios a jogar para o empate. É um adversário forte, respeitamos, mas jogamos para ganhar. A ideia é a mesma", atira.

Carvalhal elogiou a equipa do Rangers, orientada por van Bronckhorst, mas não enumera as debilidades.

"O Rangers tem muitos pontos fortes, alguns pontos fracos. Todas as equipas do mundo têm, se fosse jogar contra o Manchester City iria dizer o mesmo. Cumpre analisar as equipas. Eles têm algumas debilidades, não vou falar delas. O Rangers também sabe os nossos pontos fortes e as debilidades", termina.

O Braga venceu a primeira mão, em casa, por 1-0, e vai agora jogar o apuramento para as meias-finais da Liga Europa na próxima quinta-feira, às 20h00, jogo com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.