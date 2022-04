UEFA escolhe árbitro francês para o Rangers-Sp. Braga

François Letexier é o árbitro nomeado pela UEFA para o jogo do Sporting de Braga na Escócia, na quinta-feira, com o Rangers, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

Será o sexto jogo europeu de Letexier esta época, depois de ter apitado três jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões e dois da fase a eliminar da Liga Europa.

Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni serão os assistentes; o quarto árbitro é Jérémie Pignard. Jerôme Brisard é o VAR nomeado pela UEFA e terá como assistente Willy Delajod, que esta temporada já apitou o Paços de Ferreira-Braga na I Liga, no âmbito do protocolo assinado entre os conselhos de arbitragem dos dois países.

O Braga venceu o Rangers na 1.ª mão, na Pedreira, por 1-0, com golo de Abel Ruiz. O apuramento para as meias-finais decide-se esta quinta-feira, a partir das 20h00, no Ibrox. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.