Treinador do Bodo/Glimt olha para Mourinho como "uma desilusão enorme"

Kjetil Knutsen, treinador do Bodo/Glimt, critica atitude de Mourinho, técnico da Roma, e afirma que o português o desiludiu.

"Os valores dele [Mourinho] e a sua maneira de treinar estão tão longe de tudo o que defendo. É uma desilusão enorme ver este comportamento de um grande treinador que está no futebol há tantos anos", diz o técnico, em declarações ao jornal "Avisa Nordland".

"Esta atitude é extremamente chocante, da parte dele", diz o técnico norueguês, referindo-se aos confrontos no final do encontro do Bodo/Glimt com a Roma de Rui Patrício e Sérgio Oliveira, que terminou com a vitória dos noruegueses, por 2-1.

Knutsen acrescenta que estes confrontos com Mourinho o fizeram questionar a "continuidade no futebol, já que tudo isto está muito longe dos valores do futebol norueguês".

O técnico norueguês falou sobre estes incidentes, que o impossibilitam de orientar o Bodo/Glimt em Roma, no jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Conferência, e também afastam o treinador português de guarda-redes da Roma, Nuno Santos.

Segundo avança o jornal italiano "Il Messaggero", o técnico norueguês terá dado um murro ao português Nuno Santos, num caso que já está a ser investigado pela polícia do país nórdico.

O encontro da 2.ª mão disputa-se na quinta-feira, às 20h00, em Itália, e será o quarto jogo entre as duas equipas, esta temporada. Na fase de grupos o Bodo/Glimt goleou a Roma, por 6-1, na Noruega, e empatou, no Olímpico de Roma, 2-2.