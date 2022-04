Soares Dias apita futuro do Barcelona na Liga Europa

Artur Soares Dias é o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o Barcelona-Eintracht Frankfurt, jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, na quinta-feira, em Camp Nou.

Será o terceiro jogo que o árbitro português apita na competição, depois de ter estado numa partida do "play-off" e noutra da fase de grupos. Rui Tavares e Paulo Soares assistem Soares Dias, que terá Fábio Veríssimo como quarto árbitros. João Pinheiro é o VAR nomeado e será assistido por Tiago Martins.

A eliminatória entre Barcelona e Eintracht Frankfurt está empatada, depois do 1-1 da 1.ª mão. O jogo da 2.ª mão é na quinta-feira, às 20h00. O Braga joga no mesmo dia à mesma hora, também para os quartos de final da Liga Europa, com o Rangers. A partida da equipa portuguesa será arbitrada pelo francês François Letexier.