Manchester United. Protestos pacíficos contra donos do clube

O grupo "1958", de adeptos do Manchester United, planeia protestar contra os donos do clube, durante o jogo diante do Norwich, no sábado.

O grupo de adeptos convocou todos os fãs do United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, através do twitter, a protestar contra a gestão da família Glazer, proprietária do clube inglês.

"Nada vai ser resolvido enquanto não for removida a cabeça da cobra. O clube está uma confusão e precisamos de consciencializar todos, novamente", pode ser lido na publicação.

Os protestos, que os organizadores querem que sejam pacíficos, terão início numa marcha até ao estádio Old Trafford e finaliza com um boicote aos primeiros 17 minutos de jogo. "Um minuto por cada ano que os Glazers estiveram à frente do clube".