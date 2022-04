Klopp avisa. Liverpool vai "com tudo para cima do Benfica"

"Este é um jogo super importante. Ganhámos o primeiro 1-3 e as pessoas pensam que está resolvido. Nós não vemos as coisas assim", acrescenta.

O técnico germânico fala do 1-3 da 1.ª mão como uma boa base, mas ressalva que se trata de um "resultado enganador, como um um 2-0". Esse é mais um fator para apelar aos seus jogadores para estarem bem concentrados, até "zangados, no bom sentido, porque eles querem eliminar-nos da competição".

Jurgen Klopp deixa o aviso de que a sua equipa vai encarar o jogo com o Benfica com o pé no acelerador. O treinador alemão não descsansa com a vantagem obtida na Luz - vitória por 1-3 - e encara o jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões como um jogo "super, super, super importante".

Sem lesões após o empate com o Manchester City, no domingo, para a Premier League, Klopp reconhece que a intensidade com que se disputou esse jogo poderá influenciar as suas escolhas para o jogo desta quarta-feira.

O treinador explica, no entanto, que o próximo jogo - meia-final da Taça de Inglaterra, também com o Manchester City - não vai interferir nada nas suas escolhas. "Vimos de um período muito intenso e temos de estar a 100%", afirma, descrevendo o calendário da sua equipa como muito denso.

Liverpool não joga sozinho em Anfield

Jurgen Klopp reforçou a ideia, nesta conferência de imprensa, que espera que o Liverpool seja "a equipa contra ninguém quer jogar". "Queremos ser agressivos e depois do que vimos no primeiro jogo vamos tentar isolar o Darwin um pouco mais, controlar melhor o Weigl, estar atentos à velocidade do Rafa. Agora sabemos mais sobre o adversário, vamos ajustar algumas coisas e começamos de novo", diz o alemão.

Há no entanto algo mais que Klopp acrescenta ao seu discurso em jeito de aviso ao Benfica. Sob o lema do clube "You'll never walk alone [Nunca caminharás sozinho]", Klopp recorda que o Benfica não vai jogar apenas contra a equipa do Liverpool.

"É Anfield. Eles não jogam só contra nós, jogam contra nós e contra o nosso público. Queremos ser a equipa contra ninguém quer jogar", repete.

Depois da vitória na 1.ª mão, no Estádio da Luz, por 1-3, o Liverpool recebe o Benfica na quarta-feira para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.