Guardiola. Regresso de Rúben Dias contra o Atlético "é prematuro"

Guardiola, treinador do Manchester City, garante que Rúben Dias não será titular contra o Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação do City a Madrid, Guardiola garante que, apesar do regresso após lesão, o central português não vai jogar de início.

"É prematuro, de facto ele está de regresso e isso é bom. Todos são importantes e isso inclui o Rúben", responde o catalão quando perguntado sobre a hipótese de colocar o central a titular, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Rúben Dias já recuperou da lesão na coxa que o manteve afastado dos últimos confrontos do Manchester City, inclusive o jogo da primeira volta, em que os "citizens" venceram por 1-0. O central português também perdeu as vitórias de Portugal no "play-off" que apuraram a seleção nacional para o Mundial do Qatar.