Chelsea ficou perto da reviravolta impossível, mas é o Real Madrid que continua na Champions

O Real Madrid está nas meias-finais da Liga dos Campeões, mas precisou de suar muito para eliminar o atual campeão europeu, Chelsea, que quase conseguia uma reviravolta épica em pleno Santiago Bernabéu.

Depois da vitória dos espanhóis em Londres, por 3-1, na primeira mão dos quartos de final, o Real Madrid apenas precisava de segurar a confortável vantagem.

O Chelsea mostrou o motivo pelo qual é campeão europeu e operou uma enorme reviravolta no primeiros 75 minutos da partida. Mason Mount, aos 15 minutos, rematou ao ângulo e deu ânimo aos "blues".

No segundo tempo, num canto cobrado por Mount, Rudiger cabeceou longe do alcance de Courtois e empatou a eliminatória. Já perto do fim, Timo Werner fintou na área e rematou para o terceiro. A bola foi desviada, traiu o guarda-redes bela e colocou o Chelsea na frente da eliminatória.

No entanto, o Real Madrid conseguiu empatar as contas pouco depois. Aos 80 minutos, Luka Modric fez um incrível passe de trivela para a área, onde o brasileiro Rodrygo rematou de primeira para igualar as contas mais uma vez.

O jogo seguiu para prolongamento e os "merengues" foram mais fortes. Camavinga recuperou uma bola a meio-campo, lançou na velocidade de Vinícius Júnior, que cruzou para golo de Benzema, de cabeça.

A eliminatória ficará para a história, mas é o Real Madrid que segue em frente e aguarda pelo desfecho do Atlético de Madrid-Manchester City para conhecer o adversário das meias-finais.