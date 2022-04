Vítor Pereira vence primeiro duelo de treinadores portugueses no Brasileirão

O Cortinhians, treinado por Vítor Pereira, entrou com o pé direito no campeonato brasileiro, ao bater, fora de casa, o Botafogo, por 1-3. A jornada inaugural do Brasileirão reservou o primeiro jogo entre equipas orientadas por técnicos portugueses e Vítor Pereira levou a melhor sobre Luís Castro.

Paulinho, Mantuan e Piton marcaram os três golos da equipa de São Paulo ainda na primeira parte. Diego Gonçalves, de penálti, marcou para o Botafogo, no segundo tempo.

Vítor Pereira destacou, sobretudo, a "consistência" apresentada pela equipa na primeira parte. Já Luís Castro, que teve de assistir ao jogo da bancada, por ainda não ter visto de trabalho, considera ter sido uma "vitória merecida do Corinthians" e alertou os jogadores que erros como aqueles que foram cometidos "a este nível são fatais".

Vítor Pereira foi o único dos quatro treinadores portugueses no Brasileirão a vencer na primeira jornada. O Flamengo, de Paulo Sousa, empatou a um golo na cada do Atlético de Goiânia e o Palmeiras, de Abel Ferreira, arrancou o campeonato com um derrota surpreendente, em casa, frente ao Ceará.

O primeiro líder da prova é o São Paulo, que bateu o Athletico Paranaense, por 4-0.