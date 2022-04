UEFA suspende treinador português de guarda-redes da Roma e técnico do Bodo/Glimt

A UEFA anunciou, em comunicado, que suspendeu o treinador principal do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, e o treinador de guarda-redes da Roma, o português Nuno Santos, da partida da segunda mão dos quartos de final da Conference League

Em causa estão agressões no final do jogo da primeira mão, na Noruega. O Glimt acusa Nuno Santos de ter esperado pelo técnico norueguês e ter colocado a mão no pescoço.

"Estamos chocados com a decisão da UEFA. Vamos apelar e trabalhar durante toda a noite. Não temos mais comentários a fazer até uma reunião futura, esta noite", já comentou o Glimt, em comunicado.

O campeão norueguês tinha afirmado, num comentário anterior, que tinha provas em vídeo da agressão do português, e exigiu que a UEFA as divulgasse à imprensa, o que não aconteceu.

O Bodo/Glimt venceu a Roma, de José Mourinho, Rui Patrício e Sérgio Oliveira, por 2-1, na partida da primeira mão. O jogo decisivo disputa-se em Itália, esta quinta-feira, às 20h00.

Este será o quarto jogo entre as duas equipas esta época. Na fase de grupos, o Glimt goleou a Roma por 6-1, em casa, e empatou no Olímpico a dois golos.