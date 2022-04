Kalindi, ex-jogador de Académica e Nacional, morre aos 28 anos

Kalindi, jogador brasileiro que representou Penafiel, Nacional da Madeira e Académica, morreu, este domingo, aos 28 anos.

Foi o Nacional, clube pelo qual jogou durante três temporadas e meia, que comunicou o falecimento do lateral-direito. Segundo o jornal "Record", a causa da morte terá sido uma paragem cardiorrespiratória.

"Era um jogador explosivo e irreverente, enchendo o campo com a sua dinâmica, empenho e entusiasmo. Profissional exemplar, homem de grande caráter, sorriso fácil e sempre disponível para ajudar o amigo, faleceu aos 28 anos, deixando um enorme vazio no coração de todos quantos tiveram a felicidade de o conhecer e lidar com ele. Até sempre, Kalindão", escreveu o clube madeirense, no site oficial.

Kalindi chegou a Portugal em 2015/16, para reforçar o Penafiel. Três épocas depois, assinou pelo Nacional da Madeira. Em janeiro, assinou pela Académica. No entanto, não fez qualquer jogo pelos estudantes e, há cerca de duas semanas, rescindiu contrato e regressou ao Brasil.

Kalindi apontou um golo em 102 jogos pelo Penafiel. Ao serviço do Nacional, marcou um golo, em 2018, ao Tondela, na I Liga, em 71 partidas.