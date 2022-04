Guedes assiste no empate do Valência em casa do Rayo

PValência e Rayo empataram a um golo em Vallecas, no jogo que encerra a 31ª jornada do campeonato espanhol.

Carlos Soler abriu o marcador para os visitantes, aos 57 minutos de jogo, com um remate desviado, após cruzamento atrasado do internacional português Gonçalo Guedes.

O avançado de 25 anos está a fazer a melhor época da carreira, com 13 golos e seis assistências em 35 jogos disputados.

Já perto do fim, Palazón fez um bom passe de rutura para Sergio Guardiola, que rematou ao ângulo e empatou para o Rayo Vallecano.

Para além de Guedes, o português Thierry Correia foi titular no Valência e somou os 90 minutos, enquanto que no Rayo jogou de início Kévin Rodrigues e Bebé, agora internacional cabo-verdiano, foi suplente utilizado.

O Valência perde a oportunidade de aproveitar os empates de Athletic Bilbau e Villarreal na luta europeia e continua no 9º lugar, com 42 pontos. O Rayo está no meio da tabela, 13º posto, com 34 pontos somados.