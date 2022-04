Brasileirão arrancou ontem e já provocou dois despedimentos

Alberto Valentim, treinador do Athletico Paranaense, e Marquinhos Santos, técnico do América Mineiro, não resistiram às derrotas na primeira jornada do Brasileirão e abandonaram os respetivos clubes.

O América Mineiro, perdeu, na noite de domingo, contra o Avaí, por 1-0, com o único golo do jogo a ser apontado por Raniele, aos 52 minutos. O resultado precipitou um acordo mútuo, entre Marquinhos Santos, técnico brasileiro, e a direção, para a rescisão do contrato.

Ambas as partes reuniram no final do encontro, com o clube brasileiro a anunciar a decisão num comunicado.

"Após reunião realizada na noite deste domingo, a direção do América e o técnico Marquinhos Santos chegaram à conclusão de dar fim ao ciclo de trabalho no Clube. Ao chegar ao hotel, equipa técnica e direção reuniram-se e decidiram antecipar o fim do contrato, que terminaria em maio de 2022", poder ler-se.

Na última quarta-feira, o América já tinha perdido, desta feita, contra a equipa de Renato Paiva. O Independiente del Valle venceu a ronda inaugural da Copa Libertadores, por 0-2.



Athletico Paranaense também mexe no banco

Alberto Valentim, treinador do Athletico Paranaense, também não conseguiu resistir aos maus resultados e foi despedido após a derrota, por 4-0, contra o São Paulo.

A saída foi anunciada pelo próprio treinador, na conferência de imprensa. "Como não foi perguntado, eu informo que de comum acordo com a direção eu deixo o comando técnico do Athletico. Só tenho a agradecer para esse clube e espero que as coisas melhorem a partir de agora", deseja.

Tal como o América Mineiro, também o clube do Paraná vinha de um mau resultado para a Copa Libertadores. O Athletico não foi além de um nulo, na terça-feira, com o Caracas, da Venezuela.

O Brasileirão, que arrancou ontem, conta com a presença de quatro treinadores portugueses. Já todos entraram em campo, sendo que Luís Castro, treinador do Botafogo, e Vítor Pereira, técnico do Corinthians, se defrontaram. O Corinthians venceu o encontro, por 1-3.

Paulo Sousa, treinador do Flamengo, empatou, 1-1, com o Atlético Goianiense e Abel Ferreira não teve melhor sorte. O Palmeiras perdeu, por 2-3, com o Ceará.