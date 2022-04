Bolonha vence Sampdoria e dá pontapé na crise

O Bolonha recebeu e venceu a Sampdoria, por 2-0, na jornada 32 da Serie A.

Os golos surgiram já na segunda parte e ambos do mesmo jogador. O internacional suíço Marko Arnautovic abriu o marcador aos 61 minutos e fechou o resultado 15 minutos depois, aos 76.

Depois de cinco jogos seguidos sem vencer, o Bolonha volta aos triunfos e sobe do 14º para o 12º lugar, com 37 pontos, já bastante distante da luta pelos lugares europeus.

A Sampdoria perde o segundo jogo seguido e continua sem tranquilidade na Serie A, no 16º lugar, com 29 pontos, mais sete do que o Veneza, que ocupa o primeiro lugar de descida, mas com menos um jogo disputado.