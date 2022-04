Barcelona vence fora o Levante e sobe ao segundo lugar

O Barcelona subiu ao segundo lugar da Liga espanhola, este domingo, com uma difícil vitória no terreno do Levante, por 2-3.

Foram os valencianos a marcar primeiro, por intermédio de José Luis Morales, de grande penalidade, aos 52 minutos. No entanto, o Barcelona conseguiu dar a volta em cinco minutos: Pierre-Emerick Aubameyang empatou aos 59 e Pedri colocou os catalães em vantagem aos 62.

Gonzalo Melero restabeleceu o empate ao minuto 83, também de penálti, mas um golo de Luuk de Jong nos descontos deu os três pontos ao Barcelona, que continua a subida meteórica na tabela da La Liga.

Com a sétima vitória consecutiva no campeonato (a nona nos últimos dez jogos), o Barcelona ascende ao segundo lugar, com 60 pontos, os mesmos do Sevilha, terceiro, e menos 12 do que o líder, o Real Madrid. A equipa de Xavi Hernández tem, contudo, menos um jogo disputado.