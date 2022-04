Oficial. Carlos Queiroz deixa de ser selecionador do Egito

A Federação de Futebol do Egito (EFA) confirmou, este domingo, a saída de Carlos Queiroz do comando técnico da seleção principal.

Em comunicado publicado no Twitter, a EFA informou que, após reunião, as duas partes rescindiram contrato por mútuo acordo.

Carlos Queiroz já tinha anunciado a intenção de deixar a seleção egípcia, logo depois de ter falhado o apuramento para o Mundial 2022.

"É altura de entregar a liderança do Egito a outra pessoa", disse, na altura, em conferência de imprensa, o treinador português, de 69 anos.

Carlos Queiroz, antigo selecionador português, assumiu o comando da seleção do Egito em 2021. Em 19 jogos, venceu dez e chegou à final da Taça Africana das Nações, que perdeu para o Senegal. Voltou a cair diante dos senegaleses no "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar.