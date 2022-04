Manchester City e Liverpool empatam e deixam tudo igual

Manchester City e Liverpool empataram, por 2-2, este domingo, e deixaram tudo na mesma no topo da Premier League.

Os três portugueses em campo brilharam - Bernardo Silva e João Cancelo com assistências e Diogo Jota com um golo. Foi Bernardo que, logo aos cinco minutos, bateu um indireto livre de forma rápida, surpreendendo os adversários, e ajudou Kevin De Bruyne a adiantar o City na partida.

No entanto, ao minuto 13, Andy Robertson cruzou, desde a esquerda, para o segundo poste. Apareceu, então, Trent Alexander-Arnold, a tocar para trás, para a entrada na área de Jota, que restabeleceu o empate.

Aos 36 minutos, na insistência após canto, Cancelo tirou um cruzamento adiantado para o segundo poste. Aí surgiu Gabriel Jesus, completamente isolado, a desviar de Alisson e a devolver a vantagem ao City.

Empate, golo anulado e contas finais

Contudo, a abrir a segunda parte, Mohamed Salah rasgou a defesa adversária com um grande passe diagonal, para a desmarcação de Sadio Mané. Na cara de Ederson, o senegalês disparou para a igualdade.

Aos 63 minutos, Raheem Sterling adiantou novamente o City, porém o golo foi anulado por fora de jogo do extremo internacional inglês.

Este resultado agrada mais aos de Manchester do que aos de Liverpool. O City segura a liderança da Liga inglesa, com 74 pontos, mais um do que os "reds". O terceiro, o Chelsea, está a 12 pontos do primeiro.

Na terça-feira, às 20h00, o Liverpool recebe o Benfica, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os ingleses venceram, por 1-3, na Luz, no primeiro jogo. O encontro em Anfield Road terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.