Everton derrota Manchester United de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes

O Manchester United, com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no onze, perdeu no terreno do Everton, por 1-0, este sábado, e continua em queda livre na tabela classificativa da Premier League.

Num duelo entre duas equipas em crise de resultados, Anthony Gordon apontou, aos 27 minutos, o golo que ajudou o Everton a regressar às vitórias no campeonato, três jogos depois (foi apenas o terceiro triunfo nos últimos 15 encontros). O United regista somente uma vitória nos últimos cinco jogos na Liga inglesa.

André Gomes, do Everton, e Diogo Dalot, do United, não saíram do banco.

A equipa de Manchester cai para o sétimo lugar, com 51 pontos, os mesmos do West Ham, que ocupa o sexto posto, o último de acesso às competições europeias. A de Liverpool chega aos 28 pontos e abre, provisoriamente, para quatro pontos a vantagem sobre a zona de despromoção.