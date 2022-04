Brasileirão começa este sábado e com quatro portugueses

O Brasileirão, principal campeonato do Brasil, começa este sábado e com quatro treinadores portugueses.

Abel Ferreira, no Palmeiras, Paulo Sousa, no Flamengo, Vitor Pereira, no Corinthians, e Luís Castro, no Botafogo, seguram a bandeira e pretendem seguir os passos dados por Jorge Jesus.

Os objetivos dos técnicos lusos não são iguais: Abel Ferreira, bi-campeão da Libertadores, e Paulo Sousa vão querer lutar pelo título, Vítor Pereira vai espreitar a qualificação para a Libertadores, enquanto Luís Castro já admitiu que a permanência no primeiro escalão é o objetivo prioritário no início do projeto.

No Brasileirão constam as clássicas 20 equipas e está confirmado um recorde: nove técnicos estrangeiros começam o campeonato.

Para além dos (quatro) portugueses, há três argentinos: António Mohamed, no campeão Atlético Mineiro, Juan Pablo Vojvoda, que levou o Fortaleza ao quarto lugar, e o recém-chegado Fabián Bustos, no Santos. O paraguaio Gustavo Morínigo (Coritiba) e o uruguaio Alexander Medina (Internacional) completam a lista.

Para além dos dois candidatos assumidos, treinados por portugueses (Flamengo e Palmeiras), não esquecer o atual campeão: Atlético Mineiro, onde pontifica o ex-dragão Hulk.

Em 2019, o português Jorge Jesus, pelo Flamengo, tornou-se o primeiro treinador estrangeiro a conquistar o campeonato desde 1971.

Com o Mundial do Qatar a disputar-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o Brasileirão vai terminar a 13 de novembro.

O calendário no Brasil é muito carregado e, para além dos regionais, que já terminaram, há ainda a Copa do Brasil (equivalente à Taça de Portugal), a Supercopa (equivalente à Supertaça) e as provas internacionais, como a Libertadores e a Sul-Americana (equivalentes à Liga dos Campeões e a Liga Europa).