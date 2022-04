Atlético de Madrid perde com aflito, Real reforça liderança

O Atlético de Madrid, com João Félix a entrar a meio da segunda parte, perdeu com o aflito Maiorca, por 1-0, este sábado, e ficou mais longe do pódio da Liga espanhola, ao ao derrotar o Getafe, por 2-0.

Casemiro, aos 38 minutos, e Lucas Vázquez, aos 68, ajudaram o Real a chegar aos 72 pontos. O Getafe, 14.º classificado, soma 32, mais quatro do que o Cádiz, primeira equipa em zona de despromoção.

Um golo de penálti de Vedat Miriqi derrubou o Atlético, que continua em quarto, com 57 pontos, os mesmos do Barcelona, terceiro, mas mais dois jogos disputados. O Maiorca sai da zona de despromoção: encontra-se, agora, na 17.ªa posição, um ponto acima da linha de água.