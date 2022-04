Golaço. Damián Díaz marca de canto direto de trivela na Copa Sul-Americana

Damián "Kitu" Díaz aproveitou o posicionamento do guarda-redes e marcou de canto direto, na vitória, por 4-2, do Barcelona SC, do Equador, contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Copa Sul-Americana.

O médio argentino de 35 anos, que minutos antes tinha falhado um penálti, não se fez rogado e arriscou o remate, de trivela, que acabaria por resultar em golo, o último da equipa da casa, que até final ainda sofreria mais um.