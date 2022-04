Adeptos do Flamengo criticam dirigentes e jogadores

Os adeptos do Flamengo estiveram no centro de estágio do clube, o Ninho do Urubu, para demonstrar o seu descontentamento pela produção da equipa liderada por Paulo Sousa.

Os adeptos do “Mengão” estão insatisfeitos com a equipa e hostilizaram os jogadores à entrada para o treino. Alguns forçaram a paragem das viaturas, batendo nos veículos.

A polícia foi chamada ao local e chegou a utilizar gás pimenta para dispersar a multidão.

O treinador Paulo Sousa não foi visto, nem o seu nome alvo de críticas. O vice-presidente Marcos Braz, que tem o pelouro do futebol, foi o mais visado pelos adeptos, além dos jogadores.

O Flamengo ganhou no Perú frente ao Sporting de Cristal para a Copa Libertadores, mas perdeu, no passado sábado, para o Fluminense, a final do campeonato Carioca.

Apesar disso, o lugar de Paulo Sousa, por enquanto, não está em causa.

O Brasileirão começa este sábado.