Zamalek de Jesualdo Ferreira sobe a segundo no Egito

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, subiu ao segundo lugar da Liga do Egito, esta quinta-feira, ao vencer no terreno do Pyramids, por 2-3, em jogo da 11.ª jornada.

O Zamalek abriu a contagem aos quatro minutos, por intermédio de Bencharki. No entanto, Gabr, aos 11 minutos, e Lakay, aos 37, operaram a reviravolta. El Said empatou aos 45 minutos e, aos 53, Ashour consumou a segunda cambalhota no marcador.

Trata-se da segunda do Zamalek vitória em dois jogos no campeonato, desde que Jesualdo Ferreira regressou ao clube. Passa a somar 28 pontos, no segundo lugar contra os 26 do Pyramids, terceiro. Em primeiro está o Al Ahly, com 31 pontos.