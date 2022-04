Em forma na Turquia, Candeias ainda pensa jogar em Portugal

07 abr, 2022 - 07:00 • Pedro Castro Alves com Redação

Daniel Candeias tem planos para voltar ao futebol português, que deixou há oito anos, mas não tem data definida para o regresso. A jogar no Alanyaspor, 4.º classificado do campeonato da Turquia, o extremo tem mais um ano de contrato e explica que o seu desejo pode ser adiado por outros fatores. “É difícil fazer muitos planos, porque pode aparecer outra proposta da Turquia, onde os valores são diferentes dos que se praticam em Portugal e isso pode pesar na minha decisão, mas claro que quero regressar e ainda jogar em Portugal”, confessa, em entrevista à Renascença. Para já, aos 34 anos, Candeias sente-se “muito bem fisicamente” e está satisfeito no Alanyaspor, clube que já tinha representado em 2016/17, na altura por empréstimo do Benfica, e ao qual regressou, após duas épocas no Gençlerbirligi.

Daniel Candeias jogou na Liga dos Campeões pelo FC Porto na época em que foi campeão nacional, 2008/09 Foto: Alex Morton/Action Images Candeias não fez qualquer jogo oficial pelo Benfica, mas chegou a fazer a pré-temporadas em 2014/15 Foto: Dylan Martinez/Reuters Candeias marcou 14 golos pelo Rangers, em duas épocas na Escócia Foto: Graham Stuart/PA Images

O jogador descreve o regresso como “uma decisão acertada”. Esta temporada, o avançado português tem 32 jogos, dois golos e cinco assistências. Partilha o balneário com os compatriotas Marafona, Novais e Wilson Eduardo. Do plantel do clube fazem ainda parte Chidozie e Cristián Borja, que passaram pelo futebol português. O Alanyaspor está no quarto posto, na luta pelo apuramento para as competições europeias e ainda com possibilidades de chegar de ser vice-campeão turco. O Alanyaspor está ainda nas meias-finais da Taça da Turquia, em que tem pela frente o Sivasspor. Campeão nacional pelo FC Porto em 2009, Candeias cumpre a oitava temporada consecutiva no estrangeiro: Alanyspor e Gençlerbirligi, da Turquia; Rangers, da Escócia; Metz, de França; Granada, de Espanha; Nuremberga, da Alemanha.