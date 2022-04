Abel, Renato Paiva e Caixinha começam com o pé direito

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, Renato Paiva, do Independiente del Valle, e Pedro Caixinha, do Talleres, venceram os respetivos jogos no arranque da Copa Libertadores.

O último a entrar em ação foi Abel, que procura conquistar o título pelo terceiro ano consecutivo. O Palmeiras goleou, na Venezuela, por 0-4, o Deportivo Táchira.

Dudu abriu o marcador logo aos oito minutos e, ainda na primeira parte, Raphael Veiga aumentou a vantagem. No segundo tempo, dois golos de Rafael Navarro fecharam as contas do resultado. Até final do jogo, o Palmeiras ficou sem Jailson, expulso.

Além da vitória expressiva, o Palmeiras beneficia do empate no outro jogo do grupo, entre Emelec, do Equador, e Independiente Petrolero, da Bolívia, por 1-1, para se isolar na liderança.

Caixinha e Paiva também com bons resultados

Na Argentina, o Talleres, de Pedro Caixinha, venceu na receção ao Universidad Católica, do Chile, por 1-0. O único golo do encontro foi apontado aos 24 minutos, por Fertoli.

Esta vitória coloca os argentinos empatados, com três pontos, na liderança do Grupo H, partilhada com o Flamengo de Paulo Sousa, que na quarta-feira venceu o Sporting Cristal.

Renato Paiva não ficou atrás dos compatriotas. O técnico do Independiente del Valle, do Equador, venceu por 0-2 o América Mineiro. Os golos foram apontados a abrir e a fechar o jogo. Sornoza marcou aos 12 minutos e Arce festejou cinco minutos depois dos 90.

O Independiente está em segundo, do Grupo D, igualado, a nível pontual e de diferença de golos, com o Atlético Mineiro.

Findada a primeira jornada, para os técnicos portugueses, na Libertadores, o saldo é bastante positivo. Dos cinco treinadores em competição, apenas Vitor Pereira perdeu.