Villarreal surpreende e vence Bayern de Munique

O Villarreal superou as expetativas e está em vantagem nos quartos de final da Liga dos Campeões com a vitória por 1-0, em casa, frente ao Bayern de Munique.

O único golo do jogo foi apontado logo aos 8 minutos, depois de uma grande jogada coletiva da formação espanhola. Parejo rematou, a bola ainda desviou em Danjuma, que fez o primeiro da partida.

Aos 41 minutos, Coquelin cruzou da esquerda e a bola fez um chapéu perfeito a Neuer para o segundo do Villarreal. No entanto, o videoárbitro anulou por fora de jogo com médio francês.

O Villarreal, que está nos quartos de final da liga milionária pela primeira vez na história, vai defender a vantagem mínima na próxima terça-feira, em Munique.