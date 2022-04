Ronald Koeman substitui Van Gaal depois do Mundial do Qatar

Ronald Koeman, treinador de 59 anos, vai regressar à seleção dos Países Baixos, depois do fim do contrato de Louis van Gaal, cuja validade expira após o Mundial 2022.

O ex-treinador do Benfica, que está sem treinar desde que foi despedido pelo Barcelona, vai assumir a seleção, depois de Van Gaal ter sido diagnosticado com um cancro agressivo na próstata. O atual selecionador, ainda assim, manifestou vontade de marcar presença na competição, no Qatar, no qual faz parte do Grupo A, com o país anfitrião, o Equador e o Senegal.