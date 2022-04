Paulo Sousa e Vítor Pereira com sortes distintas na estreia na Libertadores

Primeiro jogo da Copa Libertadores com sortes distintas para os técnicos portugueses. O Flamengo, de Paulo Sousa, venceu; o Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu.

Na Bolívia, o primeiro técnico português a entrar em campo não conseguiu triunfar. Vítor Pereira somou a segunda derrota consecutiva, ao perder por 2-0 contra o Always Ready. O Corinthians tinha sido derrotado nas meias-finais do Campeonaton Paulista, na semana passada, pelo São Paulo.

Marcos Riquelme, de penálti, e Rodrigo Ramallo marcaram os golos do Always Ready. No outro jogo do Grupo E, o Boca Juniors foi derrotado no terreno do Deportivo Cali, por 2-0.

Com o mesmo resultado, mas a cair para o lado português, a deslocação do Flamengo, de Paulo Sousa, ao Sporting de Cristal, que esteve para não acontecer, terminou com uma vitória do Mengão.

Bruno Henrique, na primeira parte, e Matheuzinho, a fechar o jogo, marcaram os golos da vitória da equipa brasileira. Os rubros-negros procuram voltar a conquistar o título que Jorge Jesus, em 2019, venceu, pelo clube do Rio de Janeiro, e que foi conquistado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, nas duas últimas temporadas.

Outros portugueses em ação

O outro jogo do Grupo H realiza-se esta quarta-feira às 23h00 e também terá um treinador português em ação. Pedro Caixinha, técnico dos argentinos do Talleres, estreia-se na Libertadores frente ao Universidad Católica do Chile.

Ainda esta quarta-feira, também às 23h00,os equatorianos do Independiente del Valle, orientados por Renato Paiva, jogam na casa do América Mineiro do Brasil. O Palmeiras inicia a defesa do título na madrugada de quinta-feira, às 01h00, na casa do Deportivo Táchira, da Venezuela.