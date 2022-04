Matt Le Tissier abandona cargo no Southampton após tweet polémico sobre Bucha

Matt Le Tissier abandonou o cargo que ocupava como embaixador do Southampton, depois de ter publicado um tweet polémico sobre o massacre de Bucha, na Ucrânia.

O ex-jogador dos Saints, escreveu, no Twitter, uma publicação a dizer "Isto", seguido de um "emoji" a apontar para uma publicação que sugeria que a comunicação social estava a mentir em relação ao massacre de Bucha. O inglês, rapidamente, apagou a partilha.

Le Tissier foi pronto a pedir desculpas e a tentar explicar o propósito da sua mensagem. "Apaguei o tweet anterior, porque, como é habitual, não perceberam o meu ponto. O ponto era sobre a manipulação da comunicação social, mas vocês já sabem", desabafou.

Não demorou muito até que o antigo jogador, que disputou 540 jogos pelo Southampton, anunciasse que tinha abandonado o clube da Premier League. Também no Twitter, escreveu que esta situação não afetaria a relação que tem com o clube e com os adeptos.