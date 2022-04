Lesão de Morelos não retrai ambição do Rangers com o Braga

A lesão de Alfredo Morelos, jogador mais influente do Rangers, dominou a conferência de imprensa de Giovanni van Bronckhorst de lançamento do jogo com o Braga para os quartos de final da Liga Europa. As questões sobre os efeitos da ausência do ponta de lança para o que resta da época tiveram como resposta um assentimento de desilusão, maquilhada por uma esperança de encontrar a alternativa certa para o colombiano.

A juventude do plantel de Carlos Carvalhal também não ilude van Bronckhorst. Apesar de muitos dos jogadores do Braga não terem grande experiência internacional, "têm tido grandes desempenhos e isso é que importa", rebate.

Sem destacar um jogador em particular, o treinador define os minhotos como uma equipa com "um grande espírito coletivo". "São rápidos no ataque e podem castigar-nos. São organizados defensivamente, não permitem grandes oportunidades aos adversários. Temos de estar no nosso melhor para vencer", reforça.

O melhor do Rangers para agarrar esta "grande oportunidade de estar nas meias-finais de uma competição europeia" passa por replicar aquilo que fez nas eliminatórias anteriores, em que afastou Estrela Vermelha - equipa que venceu o grupo do Braga na Liga Europa - e o Dortmund.

O Rangers visita Braga na quinta-feira, depois da derrota no "Old Firm" no domingo. O Celtic venceu em Ibrox, aumentou a vantagem sobre o rival de Glasgow para seis pontos. e deixou a equipa "desiludida". A revalidação do título está mais complicada para o Rangers e a Liga Europa pode ser a grande conquista dos escoceses.

O Braga-Rangers, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, joga-se esta quinta-feira às 20h00, na Pedreira. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.