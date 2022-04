Klopp. "Benfica fez um bom jogo, resultado é justo"

O treinador do Liverpool elogia o Benfica e Vlachodimos, mas lembra que a sua equipa podia ter marcado mais golos.

“Podíamos ter marcado mais golos. O Benfica fez um bom jogo, mas o guarda-redes deles foi o melhor em campo. Fez grandes defesas. O resultado é justo. Sabíamos que ia ser difícil, foi difícil, e agora sabemos muito mais sobre o adversário”, refere Klopp.

O técnico dos reds acrescenta: "Obviamente que eles [o Benfica] tinham um plano muito claro. Pressionaram-nos alto e nem sempre é fácil encontrar os espaços certos. Perdemos algumas bolas em momentos que lhes deram algumas oportunidades para contra-atacar e mostrar a sua qualidade. Diria que lutaram pela vida, sobretudo, durante a primeira hora".

"Foi um jogo muito mais aberto do que aquilo que pretendíamos. No geral, poderíamos ter marcado muitos mais golos, o Odysseas [Vlachodimos] teve defesas muito boas, foi claramente o melhor jogador. Sabíamos que seria difícil, foi difícil, e estamos apenas a meio da eliminatória", referiu.



Já sobre Luis Díaz, Jürgen Klopp não poupou elogios: "É um jogador top, cheio de classe. Numa atmosfera destas, os adeptos viram isto como um clássico, como se ele jogasse pelo FC Porto. Ele assiste o golo de Mané com classe mundial. É uma alegria trabalhar com ele".



O Liverpool venceu 3-1 no estádio da Luz e está muito perto das meias-finais da Champions.