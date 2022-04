FIFA garante que jogos do Mundial continuarão a ter 90 minutos

A FIFA garante que não está a pensar aumentar a duração dos jogos para 100 minutos no Mundial do Qatar, desmentindo uma informação avançada pelo "Corriere dello Sport".

"Depois de notícias e rumores, a FIFA quer clarificar que não haverá mudança de regras no que diz respeito à duração dos jogos no Mundial do Qatar, ou em qualquer outra competição", pode ler-se na nota.

A publicação do jornal italiano falava numa ideia do presidente Gianni Infantino para tornar o torneio mais apelativo e para contrariar a perda de tempo.