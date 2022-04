Burnley vence e deixa Everton a um ponto da zona de descida

Num duelo pela manutenção, o Burnley recebeu e venceu o Everton, por 3-2, num jogo com reviravoltas no marcador.

Collins abriu o marcador para a equipa da casa, aos 12 minutos de jogo, mas os "toffees", de Frank Lampard, viraram dentro do primeiro tempo: Richarlison bisou, aos 18 e 41 minutos de jogo.

O Burnley voltou a empatar aos 57 minutos, por Jay Rodríguez, e conseguiu reviravolta com o golo da vitória perto do fim, aos 85 minutos de jogo, por Maxwel Cornet.

Com este resultado, o Everton continua em crise e está no 17º posto, com 25 pontos, agora apenas mais um do que o Burnley, com 24 pontos. Watford está no 19º lugar, com 22, e em último está o Norwich, com 18.