Ancelotti testa negativo e orienta Real Madrid na deslocação ao Chelsea

O treinador de 62 anos já chegou à capital inglesa, acompanhado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e vai mesmo estar no banco.

O Real Madrid informou que o técnico, que na terça-feira testou positivo e não viajou com a comitiva madrilena, para Londres, fez novo teste na manhã desta quarta feira, em que deu negativo, e está apto para orientar a equipa no embate, em Stamford Bridge.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, já está em Londres para orientar o jogo com o Chelsea, para a 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter testado negativo à Covid-19.

Enquanto esteve infetado, o treinador italiano perdeu o jogo com o Celta de Vigo, no passado sábado, que o Real Madrid conseguiu vencer, por 1-2.

O Real Madrid procura voltar a conquistar a Liga dos Campeões, que foge desde 2018, sob a orientação de um treinador que já venceu o troféu por três ocasiões, uma delas com o clube espanhol.

Do outro lado está o Chelsea, que tenta revalidar o título conquistado no ano passado, no Estádio do Dragão.