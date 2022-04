Rafael Ramos deixa o Santa Clara para se juntar a Vítor Pereira no Corinthians

Rafael Ramos está de saída do Santa Clara e vai ser reforço do Corinthians, de Vítor Pereira.

O lateral-direito já se despediu dos colegas de equipas depois do jogo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na última noite, em que foi substituído ao intervalo.

O defesa de 27 anos esteve as últimas três temporadas no Santa Clara, as únicas enquanto sénior no futebol português. Tinha contrato até ao final da temporada, mas viaja já para o Brasil, o que significa que deverá permitir aos açorianos um encaixe financeiro.

Rafael Ramos disputou 84 jogos com a camisola do Santa Clara e foi peça importante na temporada passada, em que os açorianos qualificaram-se para a Conference League.

O defesa formado no Sporting e com breve passagem pelo Benfica, esteve quatro anos na MLS, no Orlando City e Chicago Fire, e passou ainda pelo Twente, da Holanda, antes da mudança para Portugal.

No Brasil, Rafael Ramos vai juntar-se a Vítor Pereira, novo treinador do Corinthians, que terá pedido a sua contratação. No início da época, no Fenerbahce, o técnico português já tinha recrutado Miguel Crespo, na I Liga.

No final da partida com o Porto, o treinador Mário Silva comentou a possível saída de Rafael Ramos.

"Sabíamos que tínhamos jogadores apetecíveis. O Santa Clara, como a maioria dos clubes da Liga, é um clube vendedor. Sabíamos que a qualquer momento as coisas podiam acontecer, estava preparado para isso desde o primeiro momento. Resta-nos encontrar soluções, é para isso que somos pagos", afirmou.