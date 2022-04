Flamengo de Paulo Sousa pode ver estreia ser adiada

Flamengo, orientado por Paulo Sousa, pode ter a estreia na Copa Libertadores, contra o Sporting de Cristal, adiada.

O jogo, que está marcado para a 1h30 de quarta-feira, no Peru, está em risco de não se realizar. O país está a passar por uma onda de protestos pelo aumento do preço dos fertilizantes e dos combustíveis, que tem causado vários tumultos populares.

Na segunda-feira, o presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou estado de emergência com recolher obrigatório em Callao e Lima, onde joga o adversário do Flamengo.

A CONMEBOL, confederação responsável pela organização da competição, ainda não se manifestou sobre o assunto.